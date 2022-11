Verkehrsgesetz Doch Gefängnisstrafen für Raser: Parlament krebst zurück Der Ständerat ist beim Raserartikel auf den Kompromissvorschlag des Nationalrats eingeschwenkt. Die Strafen für Raser sollen doch nicht gelockert werden. Damit kriegt das Parlament kalte Füsse. Gina Bachmann 28.11.2022, 18.26 Uhr

Raser sollen harten Strafen nicht so einfach davonkommen. Die einjährige Mindesthaftstrafe bleibt im Gesetz. Keystone

Nach dem Nationalrat vollzieht auch der Ständerat eine Pirouette bei den Strafen für Raser. Wer ein Raserdelikt begeht, soll weiterhin mit mindestens einem Jahr Haft bestraft werden können. Die kleine Kammer stimmte dem mit 29 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung zu. Er folgte damit dem Nationalrat, brachte an einigen Stellen jedoch juristische Präzisierungen an, weshalb das Gesetz nun abermals in den Nationalrat geht.