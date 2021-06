Verkehr Nationalrat will strengere Regeln für den alpenquerenden Transitverkehr Grenzüberschreitende LKWs und Cars müssen künftig verbindlich mit den neusten Assistenzsystemen ausgerüstet sein. Das hat der Nationalrat beschlossen. 03.06.2021, 11.46 Uhr

LKWs, die durch die Alpen fahren, müssen künftig technischer besser ausgerüstet sein.

Fährt künftig ein Lastwagen von Norden nach Süden durch die Alpen, dann muss er mit unfallvermindernden Assistenzsysteme ausgerüstet sein. Das hat der Nationalrat am Donnerstag so beschlossen. So soll die Verkehrssicherheit verbessert werden. Die Vorlage gründet auf einer Standesinitiative des Kanton Tessin. Die grenzüberschreitenden LKWs und Cars müssen spätestens fünf Jahre nachdem die Assistenzsysteme bei der Typenzulassung oder der Fahrzeugprüfung für obligatorisch erklärt wurden, auch damit nachgerüstet werden.