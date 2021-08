Verein Verfassungsfreunde wollen sich nicht an Wahlen beteiligen Die Freunde der Verfassung wollen eine «ausserparlamentarische politische Kraft» bleiben und nicht an den kommenden Wahlen teilnehmen. Stattdessen wollen sie eine neue Initiative lancieren. 18.08.2021, 16.32 Uhr

Die Freunde der Verfassung wollen sich nicht an den kommenden Wahlen beteiligen. Im Bild Co-Präsidentin Marion Russek. (Archivbild) Keystone

Die Freunde der Verfassung sorgen momentan für viel Wirbel in der Schweizer Politlandschaft. So haben sie beispielsweise innert kurzer Zeit genügend Unterschriften für gleich zwei Referenden gegen das Covid-19-Gesetz gesammelt. Nun habe sich der Verein angesichts der bevorstehenden Wahlen die Frage gestellt, «wie er in Zukunft konstruktiv Einfluss auf die Schweizer Politik nehmen kann», schreiben die Verfassungsfreunde in einer Mitteilung vom Mittwoch.