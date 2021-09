Petition gegen Reservationspflicht für Velofahrer

Mehr Platz im Zug für Fahrräder: Pro Velo und der VCS übergaben der SBB am Montag eine entsprechende Petition. Keystone

Während des Sommerhalbjahrs müssen Velofahrer am Wochenende auf Fernverbindungen einen Platz für ihr Zweirad reservieren. Die neue Regelung der SBB gilt seit diesem Jahr. Veloverbänden ist sie ein Dorn im Auge. Am Montag haben Pro Velo und der Verkehrsclub der Schweiz (VCS) der SBB und der Bundeskanzlei eine Petition mit 54'000 Unterschriften übergeben, wie es in einer gemeinsamen Mitteilung heisst.