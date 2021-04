Vatikan Bundespräsident Parmelin trifft Papst Franziskus Guy Parmelin trifft den Papst: Am kommenden Donnerstag reist der Bundespräsident in den Vatikan. Ebenfalls wird er an der Vereidigung der Schweizer Gardisten teilnehmen. 29.04.2021, 11.28 Uhr

Auch bei der Vereidigung der neuen Schweizergardisten wird Bundespräsident Guy Parmelin anwesend sein. Keystone

(mg) Nach Brüssel bereist Bundespräsident Guy Parmelin kommende Woche den Vatikan. Wie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) mitteilt, wird Parmelin am kommenden Donnerstag in den kleinen Staat in Italien reisen. Auf dem Programm stehen auch Gespräche mit Papst Franziskus und Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin. Dabei würden «die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und dem Heiligen Stuhl sowie die Schweizergarde im Vordergrund stehen», heisst es in der Mitteilung.