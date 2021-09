Swissmedic prüft Zulassung für Booster-Impfungen

Vakzin Swissmedic prüft Zulassung für Booster-Impfung von Pfizer/Biontech und Moderna Pfizer und Moderna haben bei Swissmedic Gesuche für eine dritte Impfdosis ihrer Covid-Vakzine eingereicht. Das Heilmittelinstitut prüft nun die eingereichten Daten. 16.09.2021, 16.57 Uhr

Kommen schon bald die Booster-Impfungen von Moderna und Pfizer/Biontech? Swissmedic prüft entsprechende Gesuche.

Derzeit sind die Covid-19-Impfstoffe von Moderna und Pfizer/Biontech in der Schweiz für Personen ab 12 Jahren zugelassen. Beide Vakzine werden in zwei Dosen verimpft. Nun prüft Swissmedic eine Zulassungserweiterung für eine dritte Dosis der Impfstoffe - eine sogenannte Booster-Impfung - wie das Heilmittelinstitut am Donnerstag mitteilt. Die Pharmaunternehmen Moderna und Pfizer/Biontech hätten ein entsprechendes Gesuch letzte Woche eingereicht.