Urteil «Hotelmord» von Muralto: Gericht verlängert Gefängnisstrafe Das Appellationsgericht von Locarno hat die Freiheitsstrafe für den Täter im «Hotelmord» von Muralto auf 18 Jahre und 6 Monate erhöht. Die Version des «Sexunfalls» scheitert erneut. Gerhard Lob, Locarno 30.11.2022, 14.05 Uhr

Eine junge Britin kam 2019 in diesem Tessiner Hotel ums Leben. Ein zuletzt in Zürich wohnhafter Deutscher wurde dafür wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt. (Archivbild) Keystone

Das Appellationsgericht von Locarno hat keine Zweifel: Was am frühen Morgen des 9. April 2019 im Zimmer 501 des Hotels Palma au Lac in Muralto geschehen ist, war eine vorsätzliche Tötung. Das Tessiner Gericht verurteilte den deutschen Staatsbürger Marc S.* zu einer Freiheitsstrafe von 18 Jahren und sechs Monaten, wie am Mittwoch bekannt wurde.

Damit erhöhte es das Strafmass gegenüber der ersten Instanz um sechs Monate. Zudem stockte es die Dauer des Landesverweises von 12 auf 14 Jahre auf. Der Täter befindet sich momentan im Strafvollzug im Tessiner Kantonsgefängnis.

Kein «Sexunfall»

Am besagten Apriltag war die 22-jährige Engländerin Anna R.* von ihrem damals knapp 30-jährigen deutschen Freund getötet worden. Er sprach immer von einem Unfall mit Todesfolge, von einem ungewollten Ausgang bei einer Würgesex-Praxis mit seiner Geliebten. Doch schon das Strafgericht nahm dem Beschuldigten diese Version nicht ab: Es kam in einem Indizienprozess im Oktober 2021 zum Schluss, dass eine vorsätzliche Tötung vorlag. Diese sei in Folge eines Wutausbruchs erfolgt, weil sie sich von ihm habe trennen wollen.

Beide Parteien – Verteidigung und Anklage – fochten das Urteil vor dem Appellationsgericht an. Mitte Oktober kam es daher in Locarno zu einer eintägigen Verhandlung in zweiter Instanz. Dabei forderte die Verteidigung erneut, dass das Tötungsdelikt als «fahrlässige Tötung» qualifiziert und ein adäquates Strafmass verhängt wird. Die Staatsanwältin wollte die Tat dagegen strafrechtlich als «Mord» einordnen lassen. In diesem Punkt folgte das Gericht aber nicht der Anklage.

Wird wohl ein Fall für das Bundesgericht

Bisher ist nur das Dispositiv des Urteils bekannt. Die schriftliche Begründung dürfte bis Ende Jahr vorliegen. Dann steht es den Parteien offen, mit einer Beschwerde vor Bundesgericht zu ziehen. Im Falle des Verurteilten ist mit diesem Schritt zu rechnen. Seine Familie hat ihn in der Causa bis anhin vorbehaltlos unterstützt.

Der Fall schlug damals hohe Wellen – vor allem in England, der Heimat des Opfers. Die junge Frau stammte aus einer sehr wohlhabenden Familie mit einem eigenen Reitgestüt. Sie befand sich auf einer Weltreise, als sich ihr Weg mit demjenigen von Marc S. kreuzte. Bevor die beiden ins Tessin kamen, um einige Ferientage zu verbringen, hatten sie in Zürich für Unsummen Designer-Klamotten gekauft.

* Namen der Redaktion bekannt.