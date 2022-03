Öffentlichkeitsprinzip Gericht entscheidet: «Rundschau» erhält keinen Zugang zu Crypto-Akten Journalisten dürfen verschiedene Bundesakten in Zusammenhang mit der Crypto-Affäre nicht einsehen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Es begründet den Entscheid mit dem öffentlichen Interesse der Schweiz. 28.03.2022, 15.46 Uhr

Die Zuger Crypto AG soll im Auftrag von ausländischen Geheimdiensten manipulierte Verschlüsselungsgeräte hergestellt haben. (Archivbild) Keystone

Das Zuger Unternehmen Crypto geriet im Februar 2020 in die Schlagzeilen: Die Schweizer Herstellerin von Chiffriergeräten hat jahrzehntelang im Auftrag von ausländischen Geheimdiensten manipulierte Verschlüsselungsgeräte hergestellt. Der US-Geheimdienst CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst BND konnten damit ausländische Staaten abhören und ausspionieren.

Im Rahmen ihrer Recherchen verlangten Journalisten der SRF-Sendung «Rundschau» Ende Oktober 2019 Einsicht in Bundesakten, die in Zusammenhang mit der Crypto-Affäre stehen. Diese wurden von der damaligen Bundespolizei erstellt und fallen unter eine Schutzfrist von 50 respektive 80 Jahre. Während dieser Zeit können sie von der Öffentlichkeit nicht eingesehen werden. Der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) verweigerte den Journalisten denn auch die Einsicht – zu Recht, wie aus einem am Montag veröffentlichten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts hervorgeht. Die Richter in St.Gallen wiesen eine Beschwerde der Journalisten ab.

Gericht will Quellen schützen

Zwar könne aufgrund der Medienberichte und des parlamentarischen Untersuchungsberichts vieles als bekannt vorausgesetzt werden. «Dies schmälert den Geheimhaltungscharakter der nachgesuchten Dossiers jedoch nur minim», urteilte das Bundesverwaltungsgericht. Ein Bekanntwerden weiterer Details könne unter Umständen auch Rückschlüsse auf den heutigen Modus Operandi der Geheimdienste zulassen. Dabei geht es vor allem um die Funktionsweise der Operation sowie die involvierten Personen und Quellen.

Unter diesen Umständen und angesichts der Bedeutung der weltweiten Operation sei dieser aus Sicht der ausländischen Geheimdienste weiterhin ein hohes Geheimhaltungsinteresse zuzusprechen. Für das Gericht ist klar: Quellen müssten geschützt werden. Es befürchtet, dass eine Bekanntgabe zu einer «dauerhaften Beeinträchtigung von ausländischen Beziehungen» führen würde. Zudem hätte es Auswirkungen auf die Sicherheit der Schweiz, «wenn diese von ausländischen Nachrichtendiensten und Sicherheitsbehörden als unsichere Partnerin betrachtet wird».

Auch eine teilweise Einsicht wäre gemäss Gericht nicht gerechtfertigt: Würden Teile geschwärzt, könnte dies zu einer Verfälschung der Akten führen und diese eventuell nicht mehr in «einer sinnvollen Weise» nachvollziehbar sein.

Gefahr für die Schweiz

Zwar spricht sich auch das Gericht für einen möglichst freien Zugang zum Bundesarchiv aus. Allerdings gewichtet es in diesem Fall die vorliegenden öffentlichen Interessen höher. Die Bekanntgabe von Informationen sei zu vermeiden, wenn dies zu einer Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit der Schweiz führen könne.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann ans Bundesgericht weitergezogen werden. (abi)