Update verpasst Cyberkriminalität: 130'000 Windows-Computer sind nicht mehr sicher In Schweizer Haushalten stehen über 130'000 Computer, auf denen ein veraltetes Windows-Betriebssystem installiert ist. Dies kann schwerwiegende Folgen haben. 12.01.2022, 13.38 Uhr

Im Zuge von Homeoffice haben viele Schweizer Haushalte digital aufgerüstet. (Symbolbild) Keystone

Windows ist hierzulande nach wie vor das am häufigsten verwendete Betriebssystem: Es läuft auf rund 2,7 Millionen Computern in Schweizer Haushalten. Wie der Sicherheitsdienstleister Eset am Mittwoch mitteilte, haben 130'000 davon aber ein Sicherheitsproblem. Auf diesen Computern laufen veraltete Versionen des Betriebssystems.