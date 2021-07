Unwetter bringt Regen, Schnee und Steinschlag

Juli-Norm überschritten Unwetter in der Schweiz bringt Regen, Schnee und Steinschlag – es besteht Hochwassergefahr Der starke Regen seit Mittwoch brachte in der Schweiz nicht nur viel Wasser. Er führte auch zu mehreren Verkehrsbehinderungen. Am Freitag kommt es zu einer Wetterberuhigung. Aktualisiert 09.07.2021, 07.23 Uhr

Das Tessin wird seit Mittwochabend von heftigen Gewittern mit Starkregen heimgesucht. Keystone-sda

In Faido (TI) sind laut einer Meldung von MeteoNews auf Twitter in den vergangenen 48 Stunden 155 mm Regen gefallen. Wie SRF Meteo ebenfalls auf Twitter mitteilt, waren es in den vergangenen 72 Stunden sogar fast 180 mm. Die Juli-Norm von 135,7 mm wurde damit deutlich überstiegen.