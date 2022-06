Unwetter Sturmböen, Hagel, 13'000 Blitzeinschläge: Unwetterartige Gewitter über der Schweiz Nach der Hitzewelle wurde die Schweiz am Donnerstag von teilweise heftigen Gewittern heimgesucht. Im Emmental fiel so viel Niederschlag wie sonst in einem halben Juni. 24.06.2022, 06.33 Uhr

Auf die Hitzewelle folgten am Donnerstag Regen, Hagel und Sturmböen. (Archivbild) Keystone

Die ersten Gewitter entwickelten sich schon am Nachmittag über den westlichen Voralpen, wie der Wetterdienst Meteonews.ch schreibt. Diese brachten anschliessend nördlich von Thun kräftigen Hagel. Bis zum Abend formierte sich dann eine Gewitterlinie, die vom Genfersee quer über die Schweiz bis zum Bodensee zog.

Dabei fiel stellenweise sehr viel Niederschlag. So wurden in der Emmentaler Ortschaft Koppigen 62 Millimeter Niederschlag registriert, knapp 60 Prozent der Juni-Norm. Auch in Locarno fielen über 60 mm. Begleitet wurden die Gewitter von starken Sturmböen. In Koppigen gab es sogar eine Orkanböe mit 118,8 km/h. Auch im Osten windete es stark: In Wädenswil wurden 99,4, in Schaffhausen 104,4 km/h gemessen.

Für den Freitag werden weitere kräftige Gewitter erwartet. Danach wird es aber wieder sommerlich warm. Der Samstagabend soll dabei weitgehend gewitterfrei verlaufen, so Meteonews.ch. (wap)