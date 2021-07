Hochwasserlage dürfte sich am Sonntag weiter entspannen

Unwetter in der Schweiz Hochwasserlage dürfte sich nach einer milden Nacht weiter entspannen Die Schweiz erlebte von Samstag auf Sonntag eine milde Sommernacht. Was die Hochwasserlage betrifft, zeichnet sich eine weitere Entspannung ab. Dennoch bleibt weiterhin Vorsicht geboten. 18.07.2021, 07.51 Uhr

Die Gefahr an den Seen und Flüssen ist trotz einer entspannteren Lage noch nicht gebannt. Bild: Keystone

Seit Samstag blieben in der Schweiz die grossen Regenmengen aus, wie MeteoNews am Sonntagmorgen auf Twitter schreibt. Die Regenfälle im Osten reichten zudem nicht aus, um die Wasserpegel weiter steigen zu lassen. Gemäss dem Wetterdienst zeichnet sich für heute Sonntag eine weitere leichte Entspannung der Hochwasserlage ab.

Der Nordföhn brachte zudem vielerorts milde Temperaturen, wie SRF Meteo mitteilt. Im Tessin sorgte er gar für eine Tropennacht, so sanken die Temperaturen in Biasca nicht unter 25 Grad. Am Sonntag dürften die Temperaturen im Südkanton knapp über 30 Grad ansteigen.

Obwohl sich die Lage zu entspannen scheint, ist an den Gewässern weiterhin Vorsicht geboten. Verschiedene Kantone warnten am Samstag vor Ausflügen an die Flüsse und Seen und riefen die Bevölkerung zur Vorsicht auf. Die Genfer Kantonspolizei empfiehlt, dieser Tage auf das Baden und Segeln auch aufgrund der starken Bise zu verzichten. Die Stadt Luzern teilte mit, dass die Kapellbrücke, der Rathaussteg, die Reuss- und die Spreuerbrücke weiterhin gesperrt bleiben und erst wieder zugänglich sind, wenn die Pegel deutlich gesunken sind. Dies dürfte frühestens am Montag der Fall sein.