Pakistan: Schweiz spricht acht Millionen Franken Hilfe

Unwetter Flutkatastrophe: Schweiz spricht acht Millionen Franken für Pakistan Die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten haben in Pakistan unzählige Tote gefordert. Nun spricht die Schweiz für das südasiatische Land finanzielle und humanitäre Hilfe. 30.08.2022, 14.27 Uhr

Häuser in der Provinz Belutschistan, im Südwesten Pakistans, stehen unter Wasser. Keystone

Nach der verheerenden Flutkatastrophe in Pakistan hat die Schweiz finanzielle Unterstützung in der Höhe von acht Millionen Franken gesprochen. Ein Sprecher des Aussendepartements in Bern (EDA) bestätigte am Dienstag einen entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vom gleichen Tag. Konkret überweise die Schweiz fünf Millionen an den Nothilfefonds der Vereinten Nationen (UNO) und drei Millionen an den Fonds der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften.