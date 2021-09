Herzoperationen: «Unverständliche Preisunterschiede» bei Stents

Gesundheitswesen «Unverständliche Preisunterschiede» bei Herzeingriffen: Der gleiche Stent kostet mal 1200, mal 3500 Franken Die Eidgenössische Finanzkontrolle deckt Anreize auf, die zu unnötigen Operationen führen. Gerade Materialkosten sind für die obersten Inspektoren des Bundes mitunter «völlig undurchsichtig». Sven Altermatt 01.09.2021, 23.00 Uhr

Die Eidgenössische Finanzkontrolle durchleuchtete einmal mehr das Gesundheitswesen – und stiess auf fragwürdige Praktiken. Bild: Keystone

Was bereitet den Schweizerinnen und Schweizern die grössten Sorgen? Ein Thema steht in entsprechenden Erhebungen stets auf den Spitzenplätzen: die Angst, dass die Kosten für die Gesundheit weiter steigen. Klar ist: So einiges, was die Krankenkassen vergüten, lässt sich medizinisch nur schwer begründen. Klar ist auch: Die Politik versucht seit Jahren, unnötige Eingriffe einzudämmen.