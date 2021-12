Unterwegs nach Togo «San Padre Pio»: In Nigeria festgehaltenes Schweizer Schiff ist wieder unterwegs Ein jahrelang vor Nigeria beschlagnahmtes Schweizer Schiff ist wieder auf dem offenen Meer unterwegs. Wie das Aussendepartement in Bern am Samstag mitteilte, fährt der Tanker nun ins westafrikanische Togo. 11.12.2021, 10.43 Uhr

Wurde fast vier Jahre vor der nigerianischen Küste festgehalten: Der Westschweizer Hochseetanker «San Padre Pio». (Archivbild) HO

Die Ausfahrt des Tankers «San Padre Pio» aus nigerianischen Gewässern war bereits im Mai in einer von der Schweiz und Nigeria unterzeichneten Vereinbarung vorgesehen gewesen. Laut dem Aussendepartement (EDA) konnte das Schiff allerdings erst am Mittwoch nach Togo aufbrechen. Damit könne wie vorgesehen nun auch das beim Internationalen Seegerichtshof in Hamburg hängige Rechtsverfahren beendet werden.