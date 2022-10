Unterschriftensammlung Naturheilkunde und Bausparen: Impfkritiker lancieren Volksinitiativen Ein Komitee um den bekannten Impfkritiker Daniel Trappitsch will die Politik mit zwei neuen Volksinitiativen aufmischen. Sie wollen ein Pflichtsparsystem für Wohneigentum und eine unabhängige Prüfstelle für Naturheilprodukte. 26.10.2022, 11.59 Uhr

Hinter den beiden Initiativen steht ein Komitee um Impfkritiker Daniel Trappitsch. Keystone

Die beiden am 4. Oktober eingereichten Initiativen wurden nach erfolgter Vorprüfung durch die Bundeskanzlei am Dienstag im Bundesblatt veröffentlicht. Damit haben die Initianten nun bis am 25. April 2024 Zeit, je 100'000 Unterschriften zu sammeln. Hinter beiden Volksbegehren stehen dieselben Köpfe.