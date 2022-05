Unterkunft für Sportler Unklare Zuständigkeiten für Baubewilligung: Neubau in Magglingen verzögert sich In Magglingen gibt es Widerstand gegen einen Neubau des Bundesamts für Sport. Bei der Baubewilligung gibt es Verzögerungen. Das Regierungsstatthalteramt fühlt sich nicht zuständig. 09.05.2022, 13.53 Uhr

So soll der Neubau dereinst aussehen. Baspo

Es ist eine heisse Kartoffel, über die nun an einem neuen Ort befunden werden soll: der Neubau des Bundesamts für Sport (Baspo) in Magglingen. Dort soll ein Haus mit 140 Schlafplätzen, Unterrichtsräumen und Arbeitsplätze entstehen. So will der Bund mehr Platz schaffen für den «sukzessiven Ausbau der Spitzensportförderung der Armee von 70 auf 140 Rekrutinnen und Rekruten pro Jahr», wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.