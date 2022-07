Unsichere Zukunft Bundesrätin Karin Keller-Sutter: Krisen «überlagern» sich Der Schweiz blickt im Herbst mit Corona, der Energieversorgung und der Teuerung potenziell gleich mehreren Krisen ins Auge. Dabei könnte laut Bundesrätin Karin Keller-Sutter die Solidarität mit ukrainischen Flüchtlingen ins Hintertreffen geraten. 03.07.2022, 09.10 Uhr

Bundesrätin Karin Keller-Sutter fragt sich, ob die Solidarität mit den ukrainischen Flüchtlingen auch dann anhält, falls eine Rezession eintrifft. Keystone

Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine haben in der Schweiz rund 58'000 Flüchtende den Schutzstatus S beantragt. Die Schweizerinnen und Schweizerinnen zeigten sich bislang solidarisch mit ihnen: Rund zwei Drittel sind bei Privaten untergebracht. Doch Bundesrätin Karin Keller-Sutter hat stets davor gewarnt, dass die Stimmung hierzulande kippen könnte.

Mit den steigenden Coronafallzahlen, der drohenden Energiekrise, Lieferkettenschwierigkeiten, die zur Verknappung wichtiger Güter führen und der Inflation ist die globale Wirtschaftslage «so fragil wie schon lange nicht mehr», wie die Justizministerin im Interview mit dem «SonntagsBlick» sagt: «Wir leben in einer Zeit, in der sich Krisen nicht ablösen, sondern überlagern.» Angesichts dieser Ausgangslage fragt sie sich: «Wie lange hält die Solidarität mit den Vertriebenen an, wenn es in der EU zu einer Rezession kommt? Das hätte auch Auswirkungen auf die Schweiz.»

Bislang hat die Schweiz aus Sicht der Bundesrätin die Herausforderungen mit den ukrainischen Flüchtlingen «gut bewältigt». Im Gegensatz zum Ausland hätten die Flüchtenden hierzulande «alle ein Dach über dem Kopf, werden betreut und verpflegt». Weil der Schutzstatus S allerdings zum ersten Mal zur Anwendung kommt, räumt Keller-Sutter ein, dass «nicht alles immer auf Anhieb funktioniert».

Situation in Ukraine könnte sich «drastisch verschlechtern»

Prognosen zum weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs sind aktuell schwierig. Das wahrscheinlichste Szenario ist gemäss der Justizministerin, dass sich die Fronten weiter verhärten und es zu einem langwierigen Abnützungskrieg kommt. Ein weiteres Szenario bereitet der Landesregierung dabei insbesondere Sorgen: «Die Situation in der Ukraine könnte sich im Winter drastisch verschlechtern, falls die Energie- und Lebensmittelversorgung nicht mehr gewährleistet sein sollte», so Keller-Sutter.

Bereits heute würden schon 6,3 Millionen Vertriebene innerhalb der Ukraine unter sehr harten Bedingungen leben. «Wenn sie beispielsweise im Winter nicht heizen können, wenn das Essen knapp wird, könnten auch diese Menschen in ein westeuropäisches Land flüchten», sagt die Bundesrätin.