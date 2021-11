Universität Jeder zweite Studierende klagt über Schwierigkeiten Das Studium läuft für viele Junge nicht rund. Das zeigt eine neue Statistik des Bundes. Demnach hat mehr als die Hälfte der Studierenden Schwierigkeiten. 22.11.2021, 08.56 Uhr

Am häufigsten bereitet Studierenden der Inhalt ihres Studiums Sorgen. (Symbolbild) Keystone

Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat die Studien- und Lebensbedingungen an Schweizer Hochschulen unter die Lupe genommen. Das Resultat lässt aufhorchen: 57 Prozent der Studentinnen und Studenten berichten über Schwierigkeiten im Studium. In einem Drittel der Fälle beziehen sich diese auf den Inhalt des Studiums, wie das BFS in einer Mitteilung vom Montag schreibt.