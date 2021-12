Unfall Seit Monaten vermisst: Zürcher Polizei findet Leiche eines Töff-Fahrers im Wald In der Zürcher Gemeinde Egg fand die Polizei am Samstag die Leiche eines Motorradfahrers. Es handelt sich dabei wohl um einen seit Oktober vermissten 57-jährigen Mann. 19.12.2021, 16.52 Uhr

Melissa Schumacher

In einem Wald auf dem Gebiet der Zürcher Gemeinde Egg fand die Zürcher Kantonspolizei am Samstag die Leiche eines Mannes. Neben der Leiche lag ein stark beschädigtes Motorrad. Der Mann sei höchstwahrscheinlich vor mehreren Wochen auf einer kurvenreichen Strasse verunfallt und im Wald liegen geblieben, heisst es in einer Mitteilung der Polizei vom Sonntag.