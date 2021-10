Frontalkollision: Drei Verletzte bei Motorradunfall in Affoltern am Albis

Am Sonntagmittag ist es in Affoltern am Albis (ZH) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Motorräder sind aus noch ungeklärten Gründen frontal zusammengeprallt. Beide Lenker waren mit Beifahrern unterwegs. Die zwei Motorradfahrer wurden beim Unfall schwer und eine Beifahrerin leicht verletzt.