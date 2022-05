Mitte-Präsident Gerhard Pfister will F-35 schnell beschaffen

«Unanständig?» Gerhard Pfister hinterfragt an Mitte-Versammlung die Schweizer Neutralität Mitte-Präsident Gerhard Pfister forderte an der Delegiertenversammlung der Partei die schnelle Beschaffung von Nato-Jets und eigene Sanktionen der Schweiz. 07.05.2022, 11.13 Uhr

Präsident Gerhard Pfister sprach sich an der Delegiertenversammlung der Mitte in Glarus für einen Kurswechsel in der Aussenpolitik aus. Keystone

Der Konflikt um die Ukraine habe die sicherheitspolitische Lage in Europa und der Welt fundamental verändert und stelle deshalb auch die bisherige Strategie der Schweiz infrage: Diese Ansicht äusserte Mitte-Präsident Gerhard Pfister an der Delegiertenversammlung vom Samstag. Er forderte eine eigenständige Sanktionspolitik des Bundesrates, der nicht länger wie bisher nur EU-Sanktionen übernehmen solle.

Weiter forderte er die rasche Beschaffung der amerikanischen F-35-Kampfjets, dies auch, weil die Nachfrage nach den Nato-Jägern derzeit rasant zunehme und die Schweiz so bei der Beschaffung ins Hintertreffen geraten könne.

Schweizer F-35 sollen «Luftlagebild im erweiterten Alpenraum verfeinern»

Für Pfister könnten die Jets einen Beitrag an die Annäherung an die Nato leisten: Mit dem neuen Kampfflugzeug könne die «Schweizer Luftwaffe bald ein starkes Mittel einbringen, um im erweiterten Alpenraum nur schon das gemeinsame Luftlagebild auch bei erhöhten Spannungen zu verfeinern», sagte Pfister.

Pfister stellte in seiner Rede auch «persönliche Gedanken» zur Zukunft der Neutralität der Schweiz in den Raum. Zum einen stelle sich die Frage, ob die Schweiz erst verteidigt werden dürfe, wenn fremde Soldaten die Grenze überschritten. «Welche Optionen haben wir dann noch?», so Pfisters rhetorische Frage.

Weiter führte er moralische Überlegungen ins Feld: «Ab wann ist Neutralität unanständig?» Pfister hatte sich vergangene Woche dafür ausgesprochen, dass die Schweiz Waffen an die Ukraine liefern soll. (wap)