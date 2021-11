RK-N will Mandatssteuer für Bundesgericht nicht abschaffen

Medien Nach dem Wegfall des «Tierwelt»-Auftrags: ZT Medien in Zofingen baut 50 Stellen ab und stellt Betrieb der Zeitungsdruckerei per Ende Jahr ein

Ab dem neuen Jahr wird die Zeitschrift «Tierwelt» nicht mehr bei der ZT Medien AG in Zofingen produziert und gedruckt. Der Wegfall dieses Grossauftrags führt dazu, dass beim Medienunternehmen rund 50 Mitarbeitende entlassen werden. Zudem wird der Zeitungsdruck per Ende 2021 eingestellt, wie es in einer internen Mitteilung heisst.