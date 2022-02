Umweltverschmutzung Wegen ehemaliger Raffinerie: Fische in Baggersee kontaminiert Der Kanton Wallis untersagt den Fischfang in einem Baggersee unterhalb der ehemaligen Raffinerie Collombey. Grund dafür sind kontaminierte Fische. 25.02.2022, 14.47 Uhr

Schadstoffe aus der ehemaligen Raffinerie Collombey sind auch nach deren Abriss noch in Boden und Grundwasser nachweisbar. (Archiv) Keystone

Die Belastung durch gesundheitsgefährdeter Chemikalien stellt weltweit eine grosse Herausforderung dar. 2021 hat der Kanton Wallis deshalb eine Strategie gegen per- und polyfluorierte Substanzen (PFAS) definiert. Seither wird das Grundwasser verstärkt untersucht. Einer besonderen Überwachung unterzogen wurde der Baggersee Chauderets, der 1,3 Kilometer unterhalb der ehemaligen Tamoil-Raffinerie in Collombey ins Grundwasser gegraben wurde.

Nun zeigen Kontrollen: Die Fische im Baggersee sind kontaminiert, wie die Walliser Behörden am Freitag mitteilten. Die PFAS-Konzentration in den drei untersuchten Fischen überstieg die Grenzwerte deutlich. Die Fischerei in dem Gewässer wird deshalb vorübergehend ausgesetzt.

Bewässerung mit Grundwasser

PFAS reichern sich im Körper von Fischen im Laufe ihrer Lebenszeit an und können so ein beträchtliches Niveau erreichen. Im Wasser selbst massen die Behörden eine PFAS-Konzentration von 0,5 Mikrogramm pro Liter. Der zulässige Höchstwert für Trinkwasser liegt bei 0,3 Mikrogramm pro Liter. Die Trinkwasserfassungen in der Region seien jedoch nicht kontaminiert, betont der Kanton Wallis.

Eine Ursache für die hohe PFAS-Belastung liegt in der Bewässerung von Böden mit Grundwasser, das unmittelbar unterhalb der ehemaligen Raffinerie und des Chemiestandorts Collombey entnommen wurde. In den betroffenen Gebieten wurden Konzentrationen zwischen einem und drei Mikrogramm pro Kilo Boden gemessen. In den Pflanzen, die auf diesen Flächen wuchsen, wurden die Grenzwerte aber nicht überschritten. Die Landwirte dürfen ihre Felder trotzdem nicht mehr mit dem kontaminierten Wasser versorgen. (wap/rwa)