Nach Nein zu CO2-Gesetz: Schweiz fällt in Klimarating zurück

Umweltschutz Nach Nein zu CO2-Gesetz: Schweiz fällt in internationalem Klimarating zurück Nach dem Scheitern des neuen CO 2 -Gesetzes büsst die Schweiz im jüngsten Klimaschutz-Index einen Platz ein. Schlecht schneidet sie in der Kategorie Klimapolitik ab. 09.11.2021, 11.42 Uhr

Geht es nach dem jüngsten Klimaschutz-Index, tut die Schweiz zu wenig – wie auch diese Klimaschützenden auf einer Demo in Basel finden. Keystone