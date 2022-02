Gefährliche Chemikalien: Ständerat beschliesst Lockerungen

Umweltschutz Gefährliche Chemikalien: Ständerat schwenkt auf abgeschwächte Version ein Das Parlament möchte die Verwendung gefährlicher Chemikalien für die Pharmaindustrie lockern. Nach einer Intervention des Nationalrates sieht es von einer generellen Ausnahme ab. 28.02.2022, 17.03 Uhr

Der Ständerat lockert die Regelungen für gefährliche Chemikalien. (Symbolbild) Keystone

Chemikalien, die krebserregend, erbgutverändernd oder hormonaktiv sind, sind für den beruflichen oder gewerblichen Einsatz verboten und müssen soweit wie möglich ersetzt werden. 2012 übernahm der Bundesrat EU-Vorschriften. Dieses Verbot wollte der Bündner FDP-Ständerat Martin Schmid (GR) für die Chemie- und Pharmaindustrie mit einer Motion aufheben.

Nachdem der Ständerat in erster Runde schon einmal grünes Licht gegeben hatte, musste er sich am Montag erneut über die Vorlage beugen. Der Grund: Der Nationalrat hatte nur einer abgeschwächten Version der Motion zugestimmt. Die grosse Kammer verlangt, dass Stoffe, die als «besonders besorgniserregend» kategorisiert sind, für die Herstellung von Chemikalien und Heilmittel zwar verwendet werden können – jedoch nur unter strengen Auflagen. Die Verwendung dürfe ausschliesslich in geschlossenen Produktionssystemen erfolgen. Das soll den Gesundheits- und Umweltschutz gewährleisten. Für die Unternehmen gälte eine Melde- und Nachweispflicht.

Ausnahmen schon heute möglich

In der Ursprungsversion war eine generelle Ausnahme für geschlossene Systeme der chemisch-pharmazeutischen Industrie gefordert worden und auch Bezüge zum EU-Recht sollten gestrichen werden. Der Bundesrat lehnte das Anliegen ab. Es sei heute bereits möglich, dass Stoffe, für die es keinen Ersatz gibt, mit einer Bewilligung weiterhin verwendet werden dürfen. Voraussetzung ist, dass die Risiken für Gesundheit und Umwelt angemessen beherrscht werden können.

Gemäss Umweltministerin Simonetta Sommaruga sind bisher lediglich sechs Gesuche für die Verwendung gefährlicher Stoffe eingereicht worden. Die Schweizer Wirtschaft profitiere zudem davon, dass mit der Übernahme der EU-Verordnung Handelshemmnisse abgebaut würden. Der Ständerat schwenkte trotzdem ohne Diskussion auf die abgeschwächte Motion um. Damit muss der Bundesrat nun eine entsprechende Gesetzesanpassung vornehmen. (rwa/mg/abi)