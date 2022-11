Umweltkatastrophe Streit um Pipeline in Peru: Schweizer von Indigenen als Geisel genommen Dorfbewohner halten im peruanischen Amazonasgebiet rund 70 Touristen als Geiseln – darunter auch Touristen aus der Schweiz. Die Schweiz steht in Kontakt mit den zuständigen Behörden. 04.11.2022, 14.40 Uhr

Die Geiselnahme fand am Fluss Marañón im peruanischen Amazonasgebiet statt. (Archivbild) Keystone

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) habe Kenntnis von einer Geiselnahme in Peru und stehe in Kontakt mit den zuständigen peruanischen Behörden. Abklärungen seien im Gange. EDA-Sprecher Andreas Heller bestätigte am Freitag gegenüber CH Media eine Meldung von «20 Minuten».