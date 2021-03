Umwelt Grüne geben Gas und wollen bei der Zulassung für SUVs die Handbremse ziehen Die Grünen wollen im Parlament mit mehreren Vorstössen den Klimaschutz vorwärts bringen. Unter anderem nehmen sie SUVs und Autos mit Verbrennungsmotoren ins Visier. 11.03.2021, 10.41 Uhr

Geht es nach den Grünen, sollen in der Schweiz ab 2022 keine neuen SUVs zugelassen werden. Keystone

(dpo) Die Grüne Welle hat am vergangenen Wochenende auch das Solothurn und Wallis erreicht. In beiden Kantonen konnte die Partei in den entsprechenden Parlamenten Sitze gewinnen. Die Grünen sehen sich dadurch in ihrem Klimakurs von der Stimmbevölkerung bestätigt. Mit einem Paket aus verschiedenen Vorstössen wollen sie in Bundesbern nun dafür sorgen, dass der Klimaschutz nicht in den Hintergrund gedrängt wird, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.

Die Genfer Nationalrätin Isabelle Pasquier-Eichenberger fordert in einer Motion beispielsweise einen Zulassungsstopp für neue SUVs ab 2022. Der Anteil der grossen Geländewagen habe stetig zugenommen. Diese hätten nicht nur schädliche Auswirkungen auf die Umwelt, sondern seien auch «eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer, insbesondere für Velofahrer und Fussgänger», heisst es.

Ab 2023 nur noch fossilfreie Neuwagen

Parteipräsident und Nationalrat Balthasar Glättli (ZH) fordert in seiner Motion dagegen sogar, dass ab 2023 nur noch fossilfreie Neuwagen zugelassen werden. Der Bundesrat wird aufgefordert, die gesetzlichen Grundlagen dazu zu erarbeiten. Andere Länder seien der Schweiz diesbezüglich schon voraus. So arbeitet gemäss den Grünen die norwegische Regierung an einem Plan, den Verkauf von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren ab 2025 zu verbieten.

Weiter verlangt die Berner Nationalrätin Aline Trede vom Bundesrat, ein Moratorium für den Bau neuer Nationalstrassen bis 2030 zu erlassen. Es sei längst erwiesen, dass mehr Strassen zu mehr Verkehr führten. «Deshalb muss die Finanzierung von Planung und Ausbau der Nationalstrassen durch den Nationalen Strassen- und Agglomerationsfonds sofort eingestellt werden», heisst es in der Mitteilung.