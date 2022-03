Umwelt Gentech-Moratorium: Parlament strebt vorsichtige Öffnung an Der Anbau gentechnisch veränderter Organismen (GVO) bleibt auch die nächsten vier Jahre verboten. Trotzdem vollzieht die Politik einen Sinneswandel. Geht es nach dem Parlament, dürften gewisse Verfahren in einigen Jahren bereits zugelassen werden. Reto Wattenhofer 08.03.2022, 11.49 Uhr

Gentechnisch veränderte Pflanzen dürfen in der Schweiz nur zu Forschungszwecken angebaut werden. (Symbolbild) Keystone

Seit das Stimmvolk 2005 eine Volksinitiative angenommen hat, hiess es alle vier Jahre: Das Parlament verlängert das Moratorium für den Anbau gentechnisch veränderter Organismen (GVO). Zeit für einen Sinneswandel, befand letzten Dezember der Ständerat. Er sprach sich gegen ein striktes Moratorium bis Ende 2025 aus. Die kleine Kammer möchte gentechnisch veränderte Organismen, denen kein transgenes Erbmaterial eingefügt wurde, vom Verbot in Zukunft ausnehmen.

Nach Widerstand im Nationalrat ist der Ständerat nun zurückgekrebst und auf den Kompromiss umgeschwenkt, den die grosse Kammer letzte Woche präsentiert hatte. Dieser sieht vor, dass der Bundesrat bis Mitte 2024 eine risikobasierte Zulassungsregelung zu neuen Züchtungsmethoden vorlegen muss. Voraussetzung ist jedoch, dass die neuen Methoden gegenüber heutigen einen Mehrwert für Landwirtschaft, Umwelt oder Konsumenten schaffen. Das Gentech-Moratorium wird einstweilen bis Ende 2025 verlängert.

Kluger Kompromiss

Der Ständerat hiess den Plan am Dienstag stillschweigend gut. Allerdings geht es einigen Ratsmitgliedern zu schleppend voran. Es sei «höchste Zeit», den neuen Züchtungsmethoden eine Chance zu geben, betonte Andrea Gmür (Mitte/LU). Sie bedauerte, dass nun bis 2024 weitere Zeit ungenutzt verstreiche.

Dem widersprach Jakob Stark (SVP/TG). «Die Zeit ist reif, aber es liegt kein reifes Gesetz vor.» Er sprach von einem «klugen Kompromiss» des Nationalrates. Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga erachtet den Weg als richtig. Der Entscheid des Ständerates letzten Dezember sei verfrüht gewesen.

Auch die Mehrheit in der kleinen Kammer dürfte sich wohl gesagt haben, lieber den Spatz in der Hand zu haben als die Taube auf dem Dach. Denn der Widerstand im Nationalrat war gross. Die grosse Kammer wollte das Gentech-Moratorium ursprünglich unverändert verlängern. Ermöglicht hatten den Kompromiss im Nationalrat die SVP und die Mitte-Fraktion, die eine Kehrtwende vollzogen.

Radikaler Meinungsumschwung

Die Einigkeit kann nicht darüber hinweg täuschen, dass eine Aufweichung des Gentech-Moratoriums kein Selbstläufer sein dürfte. Teile des Parlaments zeigen sich äusserst skeptisch. Genereller Widerstand kommt etwa von den Grünen. Die Ausklammerung der Genom-Editierung sei fahrlässig, kritisierte Meret Schneider (ZH) im Nationalrat. Dadurch wären auch «hochgradig umstrittene» Verfahren künftig erlaubt. Für Schneider ist der «radikale Meinungsumschwung» des Parlaments unverständlich. An der Ausgangslage habe sich nichts geändert.

National- und Ständerat hatten das Moratorium zuvor bereits dreimal verlängert – zuletzt bis im Dezember 2021. In der Vernehmlassung war der Vorschlag bei Kantonen und anderen betroffenen Kreisen auf breite Zustimmung gestossen. Seit der Annahme einer entsprechenden Volksinitiative im Jahr 2005 gilt in der Schweiz ein Moratorium für die Verwendung von GVO in der Landwirtschaft. Diese dürfen lediglich zu Forschungszwecken angebaut werden.