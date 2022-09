SRF-Arena mit Brotz und Aeschi: Beschwerde gutgeheissen

Umstrittene «Arena» «Irreführendes Interview»: Laut Beschwerdeinstanz ist Moderator Brotz gegen SVP-Aeschi zu weit gegangen Die unabhängige Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen (UBI) kommt zum Schluss: Die SRF-«Arena»-Sendung zum Ukraine-Krieg im März hat das Sachgerechtigkeitsgebot verletzt. Beanstandet wurde insbesondere das Interview mit SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi. Ann-Kathrin Amstutz 01.09.2022, 19.56 Uhr

Führte zu vielen Beanstandungen: der hitzige Disput in der «Arena» zwischen SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi (l.) und Moderator Sandro Brotz. SRF-Screenshot

Noch nicht ein Monat war der Kriegsausbruch her, da diskutierten verschiedene Parteispitzen in der SRF-«Arena» über den Krieg in der Ukraine und die Folgen für die Schweiz. Und es ging hitzig zu und her. Besonders eine Interviewszene zwischen Moderator Sandro Brotz und SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi sorgte für Diskussionsstoff: Brotz habe sich als «Richter» aufgespielt und damit die Gebote seiner Rolle als Moderator verletzt.