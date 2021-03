Umfrage Zürcherinnen und Zürcher fühlen sich in ihrer Stadt sicher Die Stadtzürcher Bevölkerung fühlt sich sicher und von der Stadtpolizei gut geschützt. Das zeigt eine Sicherheitsumfrage, die von der Stadtpolizei Zürich in Auftrag gegeben wurde. 11.03.2021, 14.26 Uhr

Die Stadtzürcher Bevölkerung ist zufrieden mit ihrer Polizei. Keystone

(abi) Die Bewohnerinnen und Bewohner der grössten Schweizer Stadt haben sehr hohes Vertrauen in die Stadtpolizei – Tendenz steigend. Zudem fühlen sie sich in ihrer Stadt sicher und von der Stadtpolizei gut geschützt. Das zeigen die Resultate einer repräsentativen Sicherheitsumfrage, wie die Stadtpolizei Zürich am Donnerstag mitteilte.