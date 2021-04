Coronapandemie Umfrage zeigt: Immer mehr Schweizer sind offen für Impf-Privilegien Die Stimmung gegenüber Privilegien für Geimpfte oder negativ Getestete ist in den letzten Monaten deutlich positiver geworden. Das Verständnis für Lockdown-Massnahmen geht zurück. 18.04.2021, 07.00 Uhr

Immer mehr Leute sprechen sich für Impf-Privilegien aus, wie eine Umfrage zeigt. (Symbolbild) Keystone

(agl) Die Schweizerinnen und Schweizer sind offener geworden, was Privilegien für Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete betrifft. Das zeigt eine Umfrage, die der Vergleichsdienst Comparis in Auftrag gegeben hat. Noch im letzten November lehnten 59 Prozent der Befragten eine Sonderbehandlung von Geimpften oder Personen mit negativem Coronanachweis klar ab, heisst es in einer Mitteilung vom Sonntag.