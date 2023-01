Umfrage zeigt: Der Genderstern polarisiert immer noch

Sprache Umfrage zeigt: Bevölkerung stört sich am Genderstern der Polizei Am Genderstern scheiden sich die Geister. Eine neue Umfrage zeigt nun: Eine Mehrheit der Befragten lehnt eine diverse Sprache durch Sonderzeichen ab. Deutlich ist die Ablehnung auf dem Land 13.01.2023, 09.12 Uhr

Mit oder ohne Stern? Die neue gendergerechte Sprache ruft viele Kritiker und Kritikerinnen auf den Plan. Keystone

Die Zürcher Polizei sucht nach «Zeug*innen» und in der Limmatstadt wohnen «Zürcher*innen». Die Behörden in der grössten Stadt der Schweiz gendern. Und das treibt da und dort Leute auf die Palme. Nun hat die «NZZ» in ihrer Umfrage zu den kantonalen Zürcher Wahlen auch Volkes-Stimme zum Gendersternchen abfragen lassen und siehe da: Eine deutliche Mehrheit von 54 Prozent der Befragten sind «überhaupt nicht damit einverstanden», dass in öffentlichen Dokumenten gegendert wird.