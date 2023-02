Enkel hüten: Mehrheit will Entschädigung für Grosseltern

Umfrage «Hüetibatze» für Oma und Opa: Grosseltern sein soll sich endlich lohnen Steuererleichterung, Betreuungsgutschriften oder finanzielle Beiträge: Zwei Drittel wollen, dass der Staat die Grosseltern fürs Kinderhüten entschädigt. Doch Oma und Opa winken ab. André Bissegger Jetzt kommentieren 02.02.2023, 05.00 Uhr

Eine Mehrheit findet, dass Grosseltern für die Betreuung der Enkelkinder entschädigt werden sollten. Keystone

Der grosselterliche Hütedienst gehört in der Schweiz zu den meistgenutzten Betreuungsformen – neben Kindertagesstätten und schulergänzenden Betreuungseinrichtungen. Gemäss Bundesamt für Statistik wird jedes dritte Kind zwischen 0 und 12 Jahren regelmässig von den Grosseltern betreut. Nun hat das Forschungsinstitut Sotomo im Auftrag des Generationenhauses für die dritte Ausgabe des Generationen-Barometers etwas genauer hingeschaut.

Und die repräsentative Studie, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigt: «Die Kinderbetreuung durch Grosseltern wird erwartet.» Dabei sehen sich die Omas und Opas selbst stärker in der Pflicht, als dies ihre Kinder oder Enkelkinder tun. Die Auffassung, dass Grosseltern sich um die Enkelin oder den Enkel kümmern sollten, sei unter älteren Befragten – also den potenziellen Hütern – etwas verbreiteter als unter jüngeren, heisst es im Bericht.

Grosseltern sollen fürs Hüten entschädigt werden

Eine deutliche Mehrheit findet aber auch, dass sich die Grosseltern nicht gratis um den Nachwuchs kümmern sollen. Konkret sprechen sich 65 Prozent der Befragten dafür aus, dass das Enkelhüten vom Staat vergütet werden soll. Jeder Dritte denkt dabei an Betreuungsgutschriften für die AHV. Das wären Zuschläge zum rentenbildenden Erwerbseinkommen. Aber auch Steuererleichterungen (19 Prozent) und direkte finanzielle Beiträge (13 Prozent) sind ein Thema.

Michael Fässler vom Berner Generationenhaus ist vom Resultat «in dieser Deutlichkeit» überrascht, wie er auf Anfrage sagt. «Uns scheint, dass diese Diskussion aus unseren Augen in Politik und Öffentlichkeit noch nicht richtig angekommen ist.» Im internationalen Vergleich schneide die Schweiz im Bereich der familienergänzenden Betreuung schlecht ab. «Wir erhoffen uns, dass die Resultate aus dem Generationen-Barometer der Diskussion über bezahlte Care-Arbeit neue Impulse verleihen», sagte er.

Nicht alle Grosseltern wollen bezahlt werden

Ein Drittel der Befragten ist der Meinung, dass es für die Enkelbetreuung keine Entschädigung braucht. Besonders spannend: Gemäss der Studie sind die älteren Befragten «deutlich weniger» der Ansicht, dass diese Leistung vergütet werden sollte. Grundsätzlich steige die Erwartungshaltung an die Grossmütter und -väter, ihre Enkel gratis zu betreuen, mit zunehmendem Alter.

Die Studienautoren vermuten dahinter einen Wertewandel zwischen den Generationen. Ältere Generationen wuchsen noch in einer Zeit auf, in der die ausserfamiliäre Betreuung von Kindern weniger üblich war, schreiben sie im Bericht. Die Erziehung und Betreuung galt damals stärker als heute als «private Angelegenheit».

Beziehungspflege steht im Vordergrund

Diejenigen, die profitieren würden, wollen das also gar nicht – ein Resultat, das sich mit den Beobachtungen von Pro Senectute, der Fachorganisation für das Alter, deckt. «Wir sind sehr erstaunt, dass eine so grosse Anzahl eine Vergütung möchte», sagt Mediensprecher Peter Burri auf Anfrage. «Es geht um Wertschätzung. Vielleicht wird diese mit Finanzierung verwechselt», mutmasst er.

Für die Grosseltern stehe vor allem die Beziehungspflege im Vordergrund. Er glaubt, dass das Bedürfnis nach Entschädigung aus der erwerbstätigen Sicht kommt, bei der man die Dienstleistung «Kundenbetreuung» einkauft. Im Generationen-Barometer geben denn auch 65 Prozent an, ihre Enkel zu betreuen, um die Beziehung zu stärken. 60 Prozent finden es bereichernd. 11 Prozent schauen dagegen auf ihre Nachkommen, da sich die Eltern keine andere Betreuung leisten können.

Gründe, um nicht auf die Nachkommen aufzupassen, sind etwa die zu grosse räumliche Distanz (26 Prozent) oder die eigene Erwerbstätigkeit (20 Prozent). 9 Prozent wollen ihre freie Zeit für sich selbst nutzen.

Pro Senectute will nicht aktiv werden

Ein eigentliches Bedürfnis für eine Entschädigung sieht die Pro Senectute dagegen nicht. «Wir stellen eher fest, dass eine fehlende Entschädigung kein Problem ist», sagte Burri. Entsprechend erkennt die Fachorganisation auch keinen Handlungsbedarf, um hier aktiv zu werden.

«Riesigen Handlungsbedarf» gebe es dagegen im umgekehrten Fall – also dann, wenn Jüngere ältere, vulnerable Angehörige betreuen. Das zeigt sich auch im Generationen-Barometer: 69 Prozent plädieren für eine Entschädigung von Betreuungsleistungen von Grosseltern durch Kinder und Enkelkinder, obwohl hier die Erwartungshaltungen deutlich geringer ausfallen würden.

Ältere Männer erwarten, dass Enkel gratis betreut werden

Ebenfalls kein Bedürfnis für eine Enkel-Hüte-Entschädigung sehen vermehrt die unter 26-Jährigen und besonders die älteren Männer. «Männer erwarten also eher als Frauen kostenlose Fürsorgearbeit, gerade weil sie diese selbst seltener leisten», halten die Studienautoren fest.

Sotomo hat für das Generationen-Barometer 2023 im vergangenen November rund 2787 Personen befragt. Die Studie erscheint nach 2020 und 2021 zum dritten Mal.

