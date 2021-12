Pandemie verstärkt Interesse an E-Government

Umfrage Digitalisierungsschub der Pandemie schlägt auf die Politik durch Das Bedürfnis nach digitalisierten staatlichen Dienstleistungen ist im Laufe der Pandemie gestiegen – gleichzeitig aber auch die Skepsis bezüglich Datenschutz und Cybersicherheit. 28.12.2021, 06.00 Uhr

Die Bevölkerung will mehr digitale Dienstleistungen von Behörden – ist beim Datenschutz aber skeptischer geworden. (Symbolbild) Keystone

Onlineshopping, E-Banking, Homeoffice: In der Pandemie weichen viele verstärkt auf digitale Dienstleistungen aus. Laut einer Studie der Consultingfirma Deloitte färbt dies auch auf die Haltung zu E-Government ab. 38 Prozent der Befragten hätten während der Pandemie eine grössere Offenheit gegenüber digitalen Dienstleistungen der Behörden entwickelt, teilte Deloitte am Dienstag mit. Das Unternehmen hatte im Rahmen einer Studie 1000 Personen dazu befragt.

Gleichzeitig wuchsen auch die Bedenken. 21 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Vertrauen in digitale Dienstleistungen der Behörden während der Pandemie gesunken sei. Letztes Jahr waren es nur sieben Prozent gewesen. Sorgen machten sich die Leute vor allem um den Datenschutz und die Cybersicherheit, heisst es in der Mitteilung.

Mehrheit will staatliche Lösung

Als Vorteile digitaler Dienstleistungen sehen die Befragten unter anderem Zeitersparnis und örtliche Flexibilität. «Die Menschen wollen genauso, wie sie Bankgeschäfte und Einkäufe online tätigen, auch mit den Behörden interagieren können», heisst es in der Mitteilung. Dabei erwarten 73 Prozent eine schweizweit einheitliche Lösung. 86 Prozent wollen ausserdem, dass die Dienstleistungen nicht von Privaten, sondern von einer staatlichen Stelle angeboten werden. 84 Prozent wünschen sich auch, online abstimmen zu können.

Im letzten Jahr war die Einführung einer staatlich zertifizierten, aber von privaten Unternehmen ausgegebenen elektronischen Identität an der Urne abgelehnt worden. Deloitte hatte die E-ID im Vorfeld als «Schlüsselelement der gesamten Schweizer Wirtschaft» bezeichnet. Der Bundesrat hat im Dezember einen neuen Anlauf für eine solche E-ID genommen. Nach der Ablehnung des ersten Projekts an der Urne setzt er nun auf eine staatliche Lösung. (wap)