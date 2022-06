Bundesgericht stoppt vorläufig Amtshilfeverfahren mit Russland

Ukrainekrieg Bundesgericht stoppt Amtshilfeverfahren mit Russland vorübergehend Das Bundesgericht verweigert der Steuerverwaltung die Weitergabe von Bankdaten an Russland. Grund dafür ist der Angriffskrieg in der Ukraine und die damit verbundene Haltung des Bundesrats. 07.06.2022, 14.37 Uhr

Die Schweiz darf Russland in einem internationalen Amtshilfeverfahren in Steuersachen vorerst keine Auskunft mehr geben. (Symbolbild) Keystone

Die russischen Behörden erhalten von der Schweiz vorerst keine weitere Amtshilfe in einer Steuersache – zumindest bis September. Dies hat das Bundesgericht am Dienstag per Verfügung der Präsidentin der zuständigen Abteilung entschieden. In einer Mitteilung des Gerichts heisst es, es gelte «das Interesse der Schweiz an einer kohärenten Haltung der Bundesbehörden gegenüber der russischen Föderation zu berücksichtigen».