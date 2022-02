Cassis will Antwort auf Russland-Brief mit OSZE koordinieren

UKRAINE-KRISE Cassis zu Brief aus Moskau: «Man darf sich nicht unter Druck setzen lassen» Russlands Aussenminister verlangt in einem Brief an Ignazio Cassis Antworten zur Schweizer Position in der Ukraine-Krise. Der Bundespräsident will die Antwort mit anderen OSZE-Staaten besprechen. Dario Pollice 05.02.2022, 12.52 Uhr

Ignazio Cassis (r.) mit dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow bei einem früheren Treffen in Genf. Keystone

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow fordert in einem Brief an Bundespräsident Ignazio Cassis die neutrale Schweiz dazu auf, Stellung in der Ukraine-Krise zu beziehen. Konkret will Russland wissen, wie die Schweiz zum Prinzip der Unteilbarkeit von Sicherheit in Europa steht.

Dieses Prinzip hat die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) 1999 mit der Unterzeichnung der europäischen Sicherheitscharta verabschiedet. Es besagt, dass kein Staat seine eigene Sicherheit auf Kosten eines anderen Staates erhöhen könne und dient dient zeitgleich den Russen als Hauptargument ihrer Forderung, dass die Ukraine niemals der Nato beitreten dürfe. Auch die Schweiz hat sich damals zum Sicherheitsprinzip bekannt.

Auf die Post aus Moskau angesprochen, sagte Aussenminister Ignazio Cassis in der «Samstagsrundschau» von Radio SRF: «Da darf man sich nicht unter Druck setzen lassen.» In einem derart gespannten Umfeld gehöre das zum Courant normal unter den Staaten. Die Interpretation der Sicherheitsregelung sei dagegen eine Sache der OSZE. «Die Schweiz ist bereit, diesen Prozess innerhalb der Organisation zu führen.»

Diplomatie mit grossem «D»

Weiter liess sich der Schweizer Bundespräsident nicht in seine Karten blicken. Die Schweiz werde sich weiterhin für den Dialog und die Deeskalation in der Krise einsetzen. «Leider kann man aber noch nicht von einer Deeskalation sprechen», sagte der Magistrat. Demnächst werde die Schweiz die Ukraine-Krise im Rahmen der Münchener Sicherheitskonferenz in zwei Wochen mit anderen Staaten besprechen. «Es ist die Zeit der Diplomatie mit grossem ‹D›», so Cassis.

Ignazio Cassis kam auch auf die vom Bundesrat vorgeschlagenen Lockerungen der Coronamassnahmen zu sprechen. Zwar sei die Omikron-Variante sehr ansteckend, aber es habe in wenigen Wochen zu einer Immunisierung in grossen Teilen der Bevölkerung geführt. «Deshalb hat sich der Bundesrat entschieden, einen Schritt vorwärts zu machen», sagte Cassis.

Die pandemische Situation wollte der Tessiner Magistrat nicht mit einem Marathon vergleichen, sondern vielmehr mit der Mobilisierung und Demobilisierung im Militärdienst: «Demobilisierung bedeutet einen ordentlichen Ausstieg. Man muss aufpassen, dass man nicht einen Scherbenhaufen hinterlässt, und wir geordnet aus der Krisensituation herauskommen.»