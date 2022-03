Ukraine-Krieg Zürich und Bern unterstützen Flüchtlinge mit je einer Million Franken Die Kantone Zürich und Bern spenden je eine Million Franken. Mit dem Geld soll die Not der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine gelindert werden. Zudem bereiten sie sich auf deren Aufnahme vor. 02.03.2022, 13.47 Uhr

Die Kantone Bern und Zürich spenden je eine Million Franken, um die Not der Kriegsflüchtlinge zu lindern. Keystone

Der Zürcher Regierungsrat habe den Beitrag aus dem Gemeinnützigen Fonds im Sinne einer humanitären Soforthilfe bewilligt, teilte er am Mittwoch mit. Eine Million Franken ist der höchste Betrag, den der Regierungsrat in eigener Kompetenz freigeben kann. Das Geld fliesst an das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK).