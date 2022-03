Ukraine-Krieg Vermögen von russischen Oligarchen: SP will Taskforce Ukraine-Krieg: Eine Taskforce soll prüfen, wo in der Schweiz welche Gelder sind, damit sie dann beschlagnahmt werden können. Zudem braucht es Verbesserungen beim Geldwäschereigesetz. Das fordert die SP-Spitze vom Bundesrat. 23.03.2022, 06.50 Uhr

Die SP-Spitze um Mattea Meyer und Cédric Wermuth fordern eine Taskforce, die sich mit den Vermögen der russischen Oligarchen in der Schweiz befasst. (Archivbild) Keystone

Die SP-Spitze ist nicht zufrieden damit, wie die Schweiz mit den Vermögen der russischen Oligarchen umgeht. Daher soll der Finanzplatz Schweiz durchleuchtet werden. «In anderen Ländern wurden Taskforces eingesetzt, um zu prüfen, wo welche Gelder sind», sagte SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer am Mittwoch in den Titeln von Tamedia. «Das bräuchte es auch in der Schweiz.»