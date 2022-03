Sommaruga: Schweiz muss weniger abhängig von Gasimporten werden

Ukraine-Krieg Umweltministerin Sommaruga: Schweiz muss Abhängigkeit von Gasimporten senken Im Zuge des Ukraine-Krieges plädiert Bundesrätin Simonetta Sommaruga dafür, dass die Schweiz weniger abhängig von Gasimporten wird. Stattdessen soll sie stärker auf erneuerbare Energien im Inland setzen. Dario Pollice 12.03.2022, 09.47 Uhr

Will den Ausbau der erneuerbaren Energien vorantreiben: Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Keystone

Der Krieg in der Ukraine zeigt laut Bundesrätin Simonetta Sommaruga die Abhängigkeit von Europa und der Schweiz von russischem Gas auf. In den letzten Jahrzehnten habe sich die Eidgenossenschaft demnach zu stark auf Importe von Gas, Öl und Uran verlassen. Die Umweltministerin plädiert dafür, dass «wir unsere Abhängigkeit senken und handeln», wie sie den Tamedia-Zeitungen vom Samstag sagt.

Das Wegkommen von fossilen Energien sei nicht nur aus Klimaschutzgründen wichtig, sondern auch wegen der Versorgungssicherheit. Gas macht 15 Prozent der Schweizer Energieversorgung aus und wird hauptsächlich fürs Heizen gebraucht. 2020 stammte die Hälfte davon aus Russland, wenn auch indirekt über Drittländer. «Wenn also Deutschland oder die EU kein Gas mehr bezieht, wirkt sich das automatisch auch auf uns aus», so Sommaruga.

Lieber im Inland investieren

Die Abhängigkeit von fossilen Energien kommt der Schweiz teuer zu stehen, sagt die Bundesrätin. Heute flössen jährlich acht Milliarden Franken für Öl und Gas ins Ausland ab. «Wir investieren unser Geld also gescheiter bei uns hier in der Schweiz.» Der Schweiz stünden 16 Milliarden Franken für den Umstieg auf erneuerbare Energien zur Verfügung, die sie bis 2030 einsetzen könne. «Wichtig ist jetzt, dass alle mitziehen», so die Umweltministerin.

Vergangene Woche hat der Bundesrat verschiedene Massnahmen beschlossen, um die Gasversorgung im kommenden Winter sicherzustellen. So soll die Schweizer Gasbranche rasch zusätzliche Speicherkapazitäten im Ausland sowie Gas, Flüssiggas (LNG) und LNG-Terminalkapazitäten beschaffen können. Zudem hat die Landesregierung bereits Mitte Februar entschieden, nebst der Einrichtung einer Wasserkraftreserve auch die Planung von Gaskraftwerken an die Hand zu nehmen.