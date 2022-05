Kein Gratis-öV mehr für Ukraine-Flüchtlinge ab Ende Mai

Ukraine-Krieg Ukraine-Flüchtlinge können nur noch bis Ende Mai gratis mit dem öV fahren Am 31. Mai endet die Gratisnutzung des öffentlichen Verkehr in der Schweiz für ukrainischen Flüchtlinge. Danach müssen sie die Billette bei den Behörden beziehen oder selber dafür aufkommen. Die Ein- und Durchreise bleibt kostenlos. 18.05.2022, 13.30 Uhr

Ab Ende Mai können Flüchtende mit dem Schutzstatus den öV nur noch Ein- und Durchreise gratis nutzen. (Symbolbild) Boris Bürgisser

Geflüchtete können seit dem ersten März hierzulande gratis den öffentlichen Verkehr (öV) für die Anreise zu ihren Bestimmungsorten in der Schweiz oder die Durchreise nutzen. Zudem können ab dem 21. März auch Personen mit Schutzstatus S auf den GA-Bereichsstrecken kostenlos mit Bahn und Bus fahren. Diese befristete Regelung endet nun per 31. Mai, wie die öV-Branchenorganisation Alliance Swisspass am Mittwoch mitteilt.