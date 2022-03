Ukraine-Krieg Ukraine: Bundesrat möchte Flüchtlingen Sonderschutz gewähren Die Schweiz möchte geflüchteten Menschen aus der Ukraine rasch und unbürokratisch Schutz bieten. Dafür schlägt der Bundesrat wie erwartet vor, den sogenannten Schutzstatus zu aktivieren. Damit müssten Geflüchtete kein Asylverfahren durchlaufen. Reto Wattenhofer Aktualisiert 04.03.2022, 15.50 Uhr

Der Bundesrat will Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, mit dem sogenannten Schutzstatus rasch und unkompliziert Schutz bieten. Keystone

Die russische Invasion in die Ukraine hat viele Menschen in die Flucht getrieben. In Polen, Rumänien, Ungarn und der Slowakei sind bereits Hunderttausende angekommen. Viele von ihnen werden nun aber weiterreisen. Auch die Schweiz erwartet in den nächsten Wochen Schutzsuchende aus der Ukraine. Am Freitag hat der Bundesrat diskutiert, wie mit den erwarteten Flüchtlingsströmen umzugehen ist.

Nun lässt er den Worten Taten folgen. Er möchte Ukrainerinnen und Ukrainern rasch und unbürokratisch Schutz gewähren. Dafür schlägt er vor, den sogenannten Schutzstatus S zu aktivieren. Mit diesem Status würden die Geflüchteten rasch ein Aufenthaltsrecht in der Schweiz erhalten, ohne dass sie ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen müssten, erklärte Justizministerin Karin Keller-Sutter vor den Medien in Bern.

Die Bundesrätin betonte, dass die Schweiz nun flexibel und pragmatisch handeln müsse. Denn noch sei nicht klar, wie viele Menschen hierzulande Schutz suchten. Laut Keller-Sutter geht die Landesregierung jedoch davon aus, dass die Zahlen «markant» steigen werden. Der Krisenstab Asyl ist unterdessen bereits aktiviert worden. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat eine Hotline eingerichtet.

Schweiz folgt der EU

Definitiv entscheiden über die Aktivierung des Schutzstatus' S wird der Bundesrat voraussichtlich nächsten Freitag. Davor konsultiert er die Kantone, Hilfswerke und das UNO-Flüchtlingshilfswerk. Auch möchte der Bundesrat auf die Städte und Gemeinden zugehen. Allerdings dürfte das Formsache sein. Angesichts des grossen Leids im osteuropäischen Land zeichnete sich bereits im Vorfeld der Bundesratssitzung eine breite Unterstützung für den vorgeschlagenen Weg ab.

Damit aktiviert der Bundesrat das Schweizer Pendant zur Regelung in der EU, welche die Innenminister diese Woche in Brüssel beschlossen hatten. Die EU setzt dabei eine Notfallregel in Kraft, um Ukrainern eine besondere Protektion zu gewähren. Dass auch die Schweiz nachziehen wird, war erwartet worden. Keller-Sutter hatte bereits Anfang Woche bei einem Besuch in Brüssel bekräftigt: «Die Schweiz lässt die Menschen in der Ukraine nicht im Stich.»

Arbeit nach einem Monat möglich

Die Regelung bedeutet: Alle Ukrainerinnen und Ukrainer können in die Schweiz kommen und erhalten hier automatisch Schutz. Dadurch kann auch das Asylsystem entlastet werden. Der Schutzstatus gilt vorerst für ein Jahr, kann aber verlängert werden, sofern der Krieg länger andauert. Er garantiert den Zugang zu Sozialleistungen, Gesundheitsversorgung und auch zum Arbeitsmarkt. Ermöglicht wird damit auch ein Nachzug von Familienangehörigen.

In einzelnen Punkten schlägt der Bundesrat allerdings Anpassungen vor, um den Schweizer Status S an jene Regeln in den EU-Mitgliedsstaaten anzupassen. Damit kommt er auch Kritik linker Parteien und Nichtregierungsorganisationen entgegen. Konkret sollen geschützte Personen bereits nach einem Monat eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können – statt erst nach drei Monaten. Auch dürfen in der Schweiz mit Schutzstatus anerkannte Ukrainer im Schengen-Raum ungehindert reisen.

Keine Integrationsmassnahmen

Die Flüchtlinge werden direkt in den Kantonen untergebracht. Dies kann auch in Privatunterkünften erfolgen. Bundesrätin Keller-Sutter zeigte sich erfreut darüber, dass es bereits viele Hilfsangebote aus der Bevölkerung gebe. Weil es sich um einen temporären Schutz handelt, sieht der Bundesrat keine Integrationsmassnahmen vor.

Die Kantone werden vom Bund mit einer Globalpauschale für die Unterbringung, die obligatorische Krankenversicherung und die Betreuung der Betroffenen entschädigt. Hat der Bundesrat den vorübergehenden Schutz nach fünf Jahren noch nicht aufgehoben, so erhalten Schutzbedürftige eine Aufenthaltsbewilligung B.

Der Schutzstatus S wurde im Nachgang der Balkankriege in den 1990er-Jahren geschaffen. Trotzdem existierte er bislang nur auf dem Papier. Denn er kam noch nie zur Anwendung. Er zielt darauf ab, «Personen zu schützen, solange sie einer ernsten allgemeinen Gefahr ausgesetzt sind, insbesondere während eines Krieges oder Bürgerkriegs oder in Situationen allgemeiner Gewalt».