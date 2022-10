Ignazio Cassis befindet sich in der Ukraine

Ukraine-Krieg Überraschende Reise nach Kiew: Ignazio Cassis trifft Präsident Selenski Der Schweizer Bundespräsident Ignazio Cassis ist am Donnerstag in die Ukraine gereist. Er will sich vor Ort einen Überblick verschaffen und zeigt sich entsetzt über den russischen Angriff auf die zivile Infrastruktur. Aktualisiert 20.10.2022, 18.32 Uhr

Im Rahmen seiner Ukraine-Reise hat Bundespräsident Cassis auch den ukrainischen Präsidenten Selenski getroffen. Twitter/Ignazio Cassis

Nach der höchsten Schweizerin, Nationalratspräsidentin Irène Kälin, im April, folgte am Donnerstagmorgen der Schweizer Bundespräsident: Ignazio Cassis ist in die Ukraine gereist. Er sei ein Jahr nach seinem letzten Besuch zurück in der Ukraine, schrieb er auf Twitter. Sein Ziel sei, sich vor Ort ein Bild der Kriegssituation, der humanitären Lage und der Vorbereitungsarbeiten für den Wiederaufbau des Landes zu machen.

Wie der Bundespräsident am Nachmittag auf Twitter schreibt, hat er auch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski getroffen. Cassis habe ihm seine Unterstützung für die ukrainische Bevölkerung zugesagt, heisst es weiter. Man habe über humanitäre Bedürfnisse und die Schweizer Hilfe auf bilateraler und multilateraler Ebene gesprochen.

Das Treffen von Cassis und Selenski war zuvor geheim gehalten worden. Doch wie nun veröffentlichte Bilder der Nachrichtenagentur AP zeigen, wurde Cassis in Kiew mit offiziellen Ehren empfangen.

Bundespräsident Cassis und der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski gaben am Nachmittag eine gemeinsame Medienkonferenz. Keystone/AP

Früher am Tag hatte sich Cassis auf Twitter entsetzt gezeigt über «den Angriffskrieg gegen die zivile Infrastruktur». Gleichzeitig sei er bewegt von der Widerstandsfähigkeit der Ukraine und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern.

Der Bundespräsident soll am Donnerstag und eventuell Freitag in Kiew bleiben. Nach Informationen von CH Media sind Gespräche im Nachgang zur Ukraine-Konferenz geplant, die Anfang Juli in Lugano statt fand.

Sein Besuch diene zudem als Vorbereitung für die Expertenkonferenz zum Wiederaufbau der Ukraine, die am 25. Oktober in Berlin stattfinden wird. Eingeladen dazu haben im Namen der G7 der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Neben Selenski soll auch Cassis eine Rede halten.

Bundespräsident Ignazio Cassis ist am Donnerstag in der Ukraine eingetroffen. Twitter/Ignazio Cassis

Personenschutz aus der Schweiz

Der Besuch von Cassis in der Ukraine war offenbar schon länger geplant. Auch die sich verschlechternde Sicherheitslage vor Ort konnte den Bundespräsidenten nicht von einer Reise in die Ukraine abhalten. «Das Fedpol und andere Sicherheitsbehörden geben eine Gefährdungsschätzung respektive Lagebeurteilung ab, die sich zu einem Gesamtbild zusammenfügt», sagte Christoph Gnägi vom Bundesamt für Polizei (Fedpol) gegenüber Radio SRF. Auf dieser Grundlage entscheide dann das Departement, ob eine Reise durchgeführt werde oder nicht.

Gnägi erklärte weiter, dass das Fedpol die Delegation begleite in Ergänzung zu den Sicherheitsmassnahmen, welche die Ukraine getroffen habe. «Wir arbeiten auch mit Spezialkräften der Armee zusammen», sagte der Fedpol-Sprecher.

Politik begrüsst Reise in die Ukraine

SVP-Nationalrat Franz Grüter begrüsste die Reise von Cassis nach Kiew. «Es ist gut, wenn die Schweiz mit allen Partein in diesem Krieg spricht», sagte der Präsident der aussenpolitischen Kommission des Nationalrats auf Anfrage von CH Media. Allerdings handle es sich momentan um einen sehr gefährlichen und eskalierenden Konflikt.

Im Zentrum der Gespräche müsse deshalb der Versuch der Schweiz stehen, eine Vermittlerrolle zu übernehmen. Grüter denkt dabei etwa an ein Schutzmachtmandat oder dass sich die Schweiz als Gesprächsort zur Verfügung stellt. «Es braucht vielleicht eine Briefträger-Rolle zwischen den Parteien, welche die Schweiz anbieten könnte», sagte er. Der Wiederaufbau sei jetzt hingegen nicht prioritär – auch vor dem Hintergrund, dass das Land noch immer bombardiert wird.

Mitte-Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) begrüsste auf Twitter ebenfalls, dass Cassis in die Ukraine reiste. Es sei wichtig, dass er sich ein Bild vor Ort mache, schrieb sie. Gegenüber Radio SRF sagte SP-Nationalrat Fabian Molina, dass der Bundespräsident die Solidarität der Schweizer Bevölkerung vor Ort versichere, sei wichtig. Und der Zürcher ergänzte: «Es wäre zu hoffen, dass er auch ein konkretes Angebot in der Tasche hat, wie die Ukraine noch stärker unterstützt werden kann.» Für FDP-Ständerat Andrea Caroni (AR) wiederum ist Cassis' Reise «ein starkes Zeichen für eine humanitäre und solidarische Schweiz».

Kritik gab es dagegen vom St.Galler SVP-Nationalrat Roland Büchel. «Es ist überhaupt nicht üblich, dass man solche Einladungen annimmt», sagte er gegenüber Radio SRF. Büchel störte sich vor allem an der Empfangsszene, da Cassis am Bahnhof in Kiew vom stellvertretenden Aussenminister begrüsst wurde. «Gerade in Ländern aus der ehemaligen Sowjetunion ist die Hierarchie sehr streng», sagte Büchel. «Da lässt man sich nicht so vorführen. Das ist einfach nicht gut.»

Deutscher Bundespräsident reist aus Sicherheitsgründen nicht nach Kiew

Ursprünglich wollte der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag ebenfalls in die Ukraine reisen. Geplant war unter anderem ein Treffen mit Selenski. Steinmeier verschob die Reise jedoch kurzfristig aus Sicherheitsgründen – und telefonierte stattdessen mit dem ukrainischen Präsidenten.

Dafür erntete der deutsche Bundespräsident teilweise harte Kritik – zum Beispiel von Paul Ronzheimer, dem stellvertretenden Chefredakteur der «Bild»-Zeitung. Dieser forderte auf Twitter eine Erklärung, weshalb die Schweiz einen Besuch durchführen kann, Deutschland aber nicht. (abi/aka)