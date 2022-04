Trotz Neutralität: Volk wünscht engere Kooperation mit Nato

Ukraine-Krieg Trotz Neutralität: Bevölkerung wünscht engere Kooperation mit Nato Der Ukraine-Krieg verschiebt die Gewichte in der europäischen Sicherheitspolitik. Auch die Schweizer Bevölkerung wünscht sich eine engere Anbindung an die Nato und mehr Geld für die Armee. Reto Wattenhofer 17.04.2022, 09.16 Uhr

Der wichtigste Staat im Nato-Bündnis sind die USA. Im Bild: US-Truppen kommen im lettischen Riga an. Keystone

Der Krieg in der Ukraine erschüttert die europäische Sicherheitsarchitektur gerade in ihren Grundfesten. Sicherheit, Frieden und Wohlfahrt: Was vor dem russischen Einmarsch als Selbstverständlichkeit galt, ist nun plötzlich gefährdet. Das stellt auch Gewissheiten auf den Kopf. Schweden und Finnland streben eine Nato-Mitgliedschaft an. In Deutschland möchte SPD-Kanzler Olaf Scholz aufrüsten.