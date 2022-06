Ukraine-Krieg Ständerat will Klarheit über die Neutralitätspolitik der Schweiz Überflüge, Waffenlieferungen oder Sanktionen: Der Ständerat will vom Bundesrat einen departementsübergreifenden Neutralitätsbericht. Das hat er am Donnerstag beschlossen. André Bissegger 16.06.2022, 10.03 Uhr

Bezüglich Waffenlieferungen an Drittstaaten waren sich die Schweizer Politikerinnen und Politiker nicht einig. Keystone

Der Ukraine-Krieg hat die Neutralitätspolitik der Schweiz wieder in den Fokus gerückt – auch international. Dabei zeigte sich: Was den Handlungsspielraum des Bundesrates anbelangt, ist vieles unklar. Je nach Entscheid gingen die Wogen im Volk, der Politik und in den Medien hoch. Die Aussenpolitische Kommission des Ständerats hat daher ein Postulat eingereicht: Sie fordert «Klarheit und Orientierung» in der Neutralitätspolitik. Die kleine Kammer hat den Vorstoss am Donnerstag verabschiedet.