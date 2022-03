SEM meldet grossen Andrang von Flüchtlingen aus Ukraine

Ukraine-Krieg Staatssekretariat für Migration meldet grossen Andrang von Flüchtlingen Immer mehr Flüchtende aus der Ukraine suchen Schutz in der Schweiz. Das Staatssekretariat für Migration hat aufgrund des grossen Andrangs alle Hände voll zu tun. Aktualisiert 12.03.2022, 16.38 Uhr

Der Schutzstatus soll geflüchteten Ukrainern rasch Schutz anbieten. Im Bild zwei Ukrainerinnen bei der Ankunft im Hauptbahnhof Zürich. Keystone

Der Bundesrat hat für Flüchtlinge aus der Ukraine am Freitag den sogenannten Schutzstatus aktiviert. Damit soll die Schweiz den geflüchteten Menschen rasch und unbürokratisch Schutz bieten. Konkret sollen die Geflüchteten hierzulande rasch ein Aufenthaltsrecht erhalten, ohne dass sie ein ordentliches Asylverfahren durchlaufen müssen.

Nun meldet das Staatssekretariat für Migration (SEM), dass «Hunderte» seiner Mitarbeitenden im Einsatz stünden, um die Menschen aus der Ukraine in den Bundesasylzentren aufzunehmen. «Der Andrang ist weiterhin gross, bis am Abend werden wir gegen 400 Personen registrieren», schreibt das SEM am Samstag auf Twitter:

Wie viele Menschen tatsächlich in die Schweiz kommen werden, ist derzeit schwierig abzuschätzen. Das SEM zählte bis Samstagmorgen 2475 registrierte Flüchtlinge aus der Ukraine, wie ein Sprecher auf Anfrage von CH Media schreibt. 1643 seien in Bundesasylzentren untergebracht, 832 privat. Seither seien «mindestens 300 Personen dazugekommen». Die Glarner Regierungsrätin und Präsidentin der Sozialdirektoren, Marianne Lienhard, zeigte sich am Freitag aber zuversichtlich, dass die Schweiz den Ansturm bewältigen könne: «Ich wage zu sagen: Die Behörden sind gut aufgestellt.» (dpo)