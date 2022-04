Ukraine-Krieg Schweizer Parlamentarier reisen in die Ukraine Nationalratspräsidentin Irène Kälin und drei weitere Parlamentarier reisen nächste Woche in die Ukraine. Es ist der erste offizielle Besuch von Schweizer Politikern in der Ukraine seit Kriegsbeginn. 24.04.2022, 13.52 Uhr

Nationalratspräsidentin Irène Kälin soll nächste Woche in die Ukraine reisen. Keystone

Zahlreiche europäische Spitzenpolitiker – darunter etwa die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen – waren bereits in der Ukraine. Am Sonntag wurde zudem ein Besuch des US-Verteidigungsministers Lloyd Austin und Aussenminister Antony Blinken erwartet. Und nun soll bereits nächste Woche eine Viererdelegation des Nationalrats ins Kriegsgebiet reisen – darunter die höchste Schweizerin, Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne/AG). Es wäre der erste offizielle Besuch von Schweizer Politikern seit Ausbruch des Kriegs in der Ukraine vor zwei Monaten.