Ukraine-Krieg «Schweiz ist jetzt im Krieg»: Christoph Blocher kritisiert Übernahme der Sanktionen Alt Bundesrat Christoph Blocher befürchtet, die Schweiz habe ihre Chance auf Vermittlung im Ukraine-Krieg vertan. Er kritisiert, dass die Schweiz die Sanktionen der EU übernommen hat. 07.03.2022, 07.01 Uhr

Alt Bundesrat Christoph Blocher kritisiert seine ehemaligen Amtskollegen: «Durch die Teilnahme an den Sanktionen ist die Schweiz jetzt im Krieg.» (Archivbild) Keystone

Alt Bundesrat Christoph Blocher kritisiert die Politik des Bundesrats im Ukraine-Krieg. «Als neutraler Staat darf sich die Schweiz nicht dazu hinreissen lassen, Partei zu ergreifen», sagte er am Montag in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». In solchen Fällen friere die neutrale Schweiz den bisherigen Handel ein und gehe nicht über den Courant normal hinaus, um keine der Kriegsparteien zu begünstigen.