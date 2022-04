Russland kritisiert Cassis aufs Schärfste

Ukraine-Krieg Russland kritisiert Bundespräsident Cassis aufs Schärfste Die Aussagen der Schweiz und vor allem von Bundespräsident Ignazio Cassis zum Ukraine-Krieg haben Russland stark verärgert. Das Land verurteilt die Äusserungen «aufs Schärfste». 12.04.2022, 14.34 Uhr

Bundespräsident Ignazio Cassis und der restliche Bundesrat haben mit ihren Aussagen den Zorn Russlands auf sich gezogen. Keystone

Russland ist verärgert: Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, kritisiert in einem von der russischen Botschaft in Bern am Dienstag verbreiteten Tweet den Bundesrat und vor allem Bundespräsident Ignazio Cassis heftig. Die Aussagen der Schweizer Staatsführung würden «berechtigte Fragen» aufwerfen.