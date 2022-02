Kommission fordert Schutz für Geflüchtete aus der Ukraine

Ukraine-Krieg «Rasch und unkompliziert»: Migrationskommission fordert Schutz für Geflüchtete Die Schweiz soll schutzbedürftige Menschen aus der Ukraine aufnehmen und ihnen den Schutzstatus S gewähren. Das fordert die Eidgenössische Migrationskommission (EKM). 28.02.2022, 11.34 Uhr

Die Schweiz soll Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, rasch und unkompliziert Schutz bieten. Keystone

Die Schweiz sei in der Verantwortung, sich an der Bewältigung der Fluchtbewegungen und der humanitären Krise im Ukraine-Krieg zu beteiligen, schreibt die Migrationskommission in einer Mitteilung vom Montag. Es brauche jetzt eine schnelle und grosszügige Regelung für die Aufnahme von geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern. Wie bereits während des Krieges in Ex-Jugoslawien soll der Schutzstatus S zur Anwendung kommen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Dieser zielt darauf ab, Personen insbesondere während eines Krieges zu schützen und gewährt eine kollektive Aufnahme und ein Aufenthaltsrecht auf Zusehen hin. In der gegenwärtigen Krise sei das Instrument sehr gut dafür geeignet, «schnell und pragmatisch der flüchtenden Zivilbevölkerung für die Dauer der akuten Gefährdung Schutz ohne Asylverfahren zu gewähren», schreibt die EKM.

Sichere Rückkehr nach Kriegsende

Menschen wie Politiker oder Journalistinnen, welche persönlich verfolgt werden, sollen aber dennoch einen Asylantrag stellen und Flüchtlingsstatus erhalten können. Diejenigen, welche nach Kriegsende nicht in die Ukraine zurückkehren können, sollen rasch in den regulären Integrationsprozess und in einen anderen Aufenthaltsstatus geführt werden, so die Kommission weiter. Für alle anderen soll eine sichere Rückkehr in ihr Heimatland ermöglicht werden.

Die Migrationskommission fordert den Bundesrat zudem dazu auf, sich für humanitäre Hilfe in der Ukraine und in den Nachbarstaaten einzusetzen, welche als Erstaufnahmeländer Flüchtende aufnehmen. Weiter soll er die bestehende Kooperation mit allen europäischen Gremien verstärken sowie finanzielle und personelle Ressourcen bereitstellen. (agl)